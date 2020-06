Peinlicher Kamera-Schwenk auf Beine von FDP-Politikerin

Die altehrwürdige ARD hat sich in ihrer wichtigsten Nachrichtensendung einen peinlichen Schnitzer erlaubt: Beim "Tagesschau"-Bericht über das FDP-Dreikönigstreffen am Dienstagabend erregte der Kameraschwenk auf Katja Sudings Beine die Gemüter. Die Politikerin saß mit Rock am Podium und wurde von unten nach oben abgefilmt.

Auf sozialen Medien sorgte dies für Aufregung. Chefredakteur Kai Kniffke reagierte im hauseigenenen Tagesschau-Blog unter dem Titel "Katja Sudings Beine": "Es ist einer dieser Schwenks, die wir in den 80er und frühen 90 Jahren noch gesehen haben und der gerne mal die Vorlage für Altherrensprüche lieferte", gesteht er ein. Man hätte die Einstellung vor der Ausstrahlung beanstanden sollen. Sein Fazit: "Der Beine-Schwenk gehört auf den Index. Tut mir leid, Frau Suding."

User haben den Schwenk abgefilmt und auf Vine gestellt: