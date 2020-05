Paid Content wird Notwendigkeit

Basis hierfür ist eine Befragung von Medienmanagern deutscher, regionaler Zeitungsverlage. 90 Prozent der Befragten sind mittlerweile zur Überzeugung gelangt, dass sich Paid Content und die mißkreditierte Paywall in diesem Martksegment durchsetzen wird.



In der Schickler-Untersuchung tritt klar zutage, dass sowohl die derzeitigen als auch die zukünftigen Online-Werbeerlöse nicht ausreichen, um die in Redaktionen anfallenden Kosten zu decken.



In diesem Zusammenhang wird eine betriebswirtschaftliche Relation genannt: Die Monetarisierung aus der Online-Vermarktung trägt "lediglich ein Prozent" zum Umsatz der deutschen Regionalzeitungsverlage bei. Zwar könnte dieses Kapitalisierungsniveau in den kommenden drei Jahren auf "sechs Prozent" steigen, was jedoch, im Falle der gemeinhin praktizierten "Digital First"-Strategie, nicht ausreicht, da parallel Print-Reichweiten und -Auflage sinken und eine betriebswirtschaftliche Verschlechterung nach sich zieht.