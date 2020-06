ORF bekommt Mindestauflage für die Filmförderung

Am Ende eines Streits um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht einmal mehr ein Gesetzesentwurf. Der ORF hat trotz starken Lobbyings und des öffentlichen Abarbeitens einer " Geiselliste" die Verlängerung der Gebührenrefundierung nicht zugestanden bekommen,. Stattdessen wird ihm der neue Medienminister Josef Ostermayer ein neues Regelwerk verpassen.

Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist am Mittwoch von der Regierung verabschiedet worden und sieht vor, dass der ORF im Rahmen des Film/Fernsehabkommens künftig mindestens acht Millionen Euro für heimische Produktionen in die Hand nehmen muss. Wenn der Rundfunk diese Vorgabe nicht erfüllt, wird das von der GIS zu überweisende Programmentgelt um den auf acht Mio. Euro fehlenden Betrag reduziert werden. Der Differenzbetrag sei direkt einem zweckgewidmeten Sperrkonto zuzuweisen, so der Gesetzesentwurf.