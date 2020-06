Opernball verlor das Rennen um die Quote

Die Eröffnung des Balls verfolgten heuer 1,047 Millionen Seher bei einem Marktanteil von 36 Prozent. Eine respektable Quote, allerdings dem großen Makel, dass damit auf die Übertragung im Vorjahr mehr als 262.000 Seher fehlen. Sieht man sich zudem die aussagekräftigeren Marktanteile an, zeigt sich, dass der Opernball heuer sogar deutlich schlechter lag: Hatte die Eröffnung im Vorjahr noch 52 Prozent der Fernsehzuseher angelockt, waren es heuer nur mehr rund 36 Prozent. Die Ursache für den Rückgang: Eine Bestzeit auf ORFeins. Der Riesentorlauf mit der siegreichen Anna Fenninger zog bisweilen 49 Prozent der Seher an und war für die TV-Konkurrenz nicht mehr einzuholen. Die größte Reichweite erzielte der 2. Riesentorlauf-Durchgang ab 22.15 Uhr mit einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 1,39 Millionen.

Bemerkenswert gut bewährte sich angesichts der Sendungen auf ORF2 der Fernsehfilm "Der Metzger und der Tote", den der ORF zeitgleich mit der ARD ausstrahlte: 885.000 Seher und ein Marktanteil von 30 Prozent wurden erreicht. In Deutschland erzielte der "Metzger" nur 11,9 Prozent Marktanteil.