Dokumentation zeigt KURIER-Jubiläum

Wenn Österreichs Bundespräsident Heinz Fischer den Newsroom, die Schaltzentrale einer Zeitung, betritt, dann muss das einen besonderen Grund haben – einen wie 60 Jahre KURIER.

Jüngst beging die drittgrößte Kaufzeitung des Landes das runde Jubiläum am neuen Standort in Wien 19. Mitgefeiert haben viele Leser, zahlreiche Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur, aber auch aktuelle und frühere Mitglieder der Chefredaktion, Journalisten der ersten Stunde und die Kolumnisten des Hauses. Es wurde viel diskutiert, viel gelacht und auch manch ernstes Wort gesprochen.

Mit dabei war auch die Kamera: Eine 15-minütige Dokumentation, produziert von twoniksfilm, fasst nicht nur die Höhepunkte der Feier zusammen, sondern bringt auch historische Rückblicke auf die Zeit seit der Gründung 1954. Zu sehen ist die Doku, heute, am Nationalfeiertag, als Österreich-Programm des Deutschen Anleger Fernsehen Austria (DAFA) um 15.15, 17.00 sowie 19.50 Uhr. Verbreitet wird DAFA via Satellit, in manchen Kabelnetzen und im Internet (www.daf.fm). Die Jubiläums-Doku produzierte Nikolaus Strecha, Regie führte Nikolaus Mahatsek.