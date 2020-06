Novomatic sponsert ORF-Magazin "Eco"

Das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" wird unter anderem vom Glücksspielkonzern Novomatic gesponsert. Im ORF verweist man auf die Gesetzeslage: "Sponsoring ist – außer bei politischen Sendungen, wie der ,ZiB‘ – erlaubt und wird seit vielen Jahren gemacht", antwortete die zuständige Magazinchefin Waltraud Langer auf KURIER-Anfrage.

Sie ist aber nicht ganz glücklich über die Optik und hat am Freitag "vereinbart, dass in Zukunft in der Redaktion vor Abschluss eines Sponsorvertrags rückgefragt wird, ob es bei einem Sponsor Bedenken gibt, weil der Sponsor auch Thema der Berichterstattung sein kann", wie sie schreibt. Eine journalistische Selbstbeschränkung durch ein Novomatic-Sponsoring stellt Langer in Abrede: "Wir werden das Thema Glücksspiel sicher weiterhin auf unserer Agenda haben, wenn es einen Anlass gibt. "