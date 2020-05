Ein bitteres Gedenken

Den Auftakt macht Brittens „War Requiem“ (1. November, 10 Uhr, ORF 2). In der Reihe „Universum History“ folgen zwei Filme: „Die Nacht des Terrors“ (1. November, 22.55 Uhr, ORF 2) und „Flucht ins Ungewisse“ (8. November, 22.40 Uhr, ORF 2). Dokumentationen von Günter Schilhan beleuchten die jüdische Gemeinde von Graz (am 10. November) und „ÜberLeben – Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil“ (am 12. November).

In der Doku „Defamation – Spurensuche einer Verleumdung“ (3. November, 23.05 Uhr, ORF 2) sucht der israelische Regisseur Yoav Shamir nach heutigen Erscheinungsformen von Antisemitismus.

Auch „ Wien heute“ ist Teil des Schwerpunkts, u. a. mit einem Porträt von Familien, die überlebt haben und jetzt erstmals wieder auf Einladung des Jewish Welcome Service in Wien sind.

Auf ORFIII ist u. a. „ Rudolf Gelbard – Der Mann auf dem Balkon“, „Das kurze, mutige Leben des Herschel Grünspan“ sowie „Schweigen und Erinnern“, eine Dokumentation von Elisabeth Scharang zu sehen.

Auch im ORF-Radio widmet man sich den Novemberpogromen 1938, u. a. in einem „Journal Panorama“ am 5. November und im „Dimensionen-Magazin“ am 8. November.