Next Audience übernimmt technisches E-Plus-Reichweiten-Management

Next Audience wird für E-Plus die Abwicklung zeitkritischer "bedarfsgerechter Angebote" an den Markt übernehmen. Wobei in der Angebotslegung zwischen E-Plus-Kunden und Nicht-Kunden unterschieden wird.



Diese Unterscheidung ist die Basis um Angebote via Display Advertising, Affiliate Marketing, Real Time Advertising, Newsletter oder auf eigenen Online-Plattformen zu streuen, um die Relevanz der Kundenansprache zu erhöhen, Conversion-Potenziale auszuschöpfen und um Streuverluste zu minimieren.