"News"-Chefredakteur Ainetter geht

Bei News geht nun doch alles ein wenig schneller als gedacht: Am Montag gab Chefredakteur Wolfgang Ainetter seinen Abschied in den Resturlaub bekannt. Dieser Schritt folgte offenbar als Reaktion auf die bereits Wochen andauernde Suche nach seinem Nachfolger. Der neue Chef der Verlagsgruppe News, Horst Pirker, wünscht sich eine Neuausrichtung für das angeschlagene Magazin. Ainetter wies gegenüber dem KURIER Spekulationen zu einem Rücktritt zurück: „Nein, ich bin nicht zurückgetreten. Ich produziere ganz normal die aktuelle Ausgabe, dann nehme ich meine gefühlt 100 Wochen Resturlaub. Im besten Einvernehmen mit Horst Pirker.“ Nachsatz: „Ende Dezember ist Schluss. Es stimmt aber nicht, dass ich nach Deutschland gehe. Das ist noch völlig offen.“ In Deutschland hatte der Journalist bereits bei der Bild gearbeitet.