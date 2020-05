New York Times launcht Flipboard-Edition

Die New York Times führt seine Flipboard-App ab 28. Juni 2012 ein und stellt damit News zur Verfügung. So weit so gut.



Dieser Launch ist jedoch der erste Schritt der Umsetzung der Strategie NYT Everywhere, deren erklärtes Ziel ist, die gesamte und den weitesten Zielgruppenkreis der Medienmarke zu erreichen und dies über ausnahmslose alle Medien- und Nutzungskontaktpunkte. Im Fokus dieser Strategie stehen Third-Party-Plattformen.



Der Flipboard-Content steht Digital-Abonnenten von NYTimes.com zur Verfügung und zwar in vollem Umfang und ohne Einschränkung. Was wiederum als Premiere verstanden werden darf.