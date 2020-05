Neuverlosung von Presseplatz in NSU-Verfahren

Der Prozess um den sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte soll am Montag beginnen. Der ursprüngliche Prozessbeginn war wegen des Streits um die Platzvergabe an Journalisten verschoben worden. Am Montag wurden die 50 festen Presseplätze dann in einem Losverfahren erneut verteilt.

Bei der Verlosung gingen viele große deutsche Zeitungen leer aus. Mehrere Blätter prüfen daher einen Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Der freie Journalist Martin Lejeune legte bereits Verfassungsbeschwerde ein, weil er im ersten Vergabeverfahren einen garantierten Sitzplatz bekommen hatte, bei der Verlosung aber leer ausging.