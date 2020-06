Hype ums neue Fernsehen

On-Demand-Fernsehen ist in aller Munde: Seit der Videodienst Netflix in Österreich gestartet ist, rücken die Angebote, bei denen die Seher Videos ansehen können, wann sie wollen, stärker in den Fokus. Netflix allein will in zwei Jahren in 200 Ländern aktiv sein und dann hohe Gewinne einfahren. Daneben tummeln sich Angebote von Amazon, Sky, Maxdome oder künftig auch vom ORF mit Flimmit. Der Kommunikationswissenschaftler Manfred Bobrowsky von der Universität Wien sieht in den Angeboten "eine logische Folgeerscheinung der Digitalisierung unseres Lebens". An die Verdrängung von Fernsehen oder etwa DVD (und Blu-Ray) durch Streaming-Dienste glaubt er nicht. "Das elektronische Buch hat auch das gedruckte Buch nicht abgelöst." Ein gebundenes Buch repräsentiere eben auch nach dem Konsum einen gewissen Wert. "Bei einem Spielfilm ist es nicht ganz unähnlich: Die digitale Version, die ich mir mieten oder kaufen kann, versus die Kaufversion der DVD, die im Regal steht."