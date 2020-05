Mindshare und Google eröffnen Mobile Garage

Mobile Garage wird eingerichtet, um alle Vorteile aus der Mobile-Nutzung zu monetarisieren. Das Unternehmen wird von New York, London und Singapur aus als Hub in die jeweiligen Marktregionen fungieren. In den drei Teams arbeiten Mindshare- und Google-Mitarbeiter gemeinsam an Lösungen, die die gesamte mobile Wertschöpfungskette, beginnend bei der Search-Optimierung über die App-Entwicklung bis hin zu Strategie-Definitionen und Planungs- und Kreativitätsoptimierung, abdecken.



Nick Emery, CEO Mindshare Worldwide, begründet die Einrichtung von Mobile Garage, damit, dass die Agentur nach "Open-Source-Prinzipien mit den besten Partnern zur Maximierung der Gewinne unserer Kunden agiert" und Mobile ein "entscheidender Markt ist und wird, in dem mit Googles Hilfe Wettbewerbsvorteile erarbeitet werden".



atmedia.at