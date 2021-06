Millward Brown avanciert Georg

Christiane Georg ist seit 2014 für Millward Brown und dort seither als Research Service Director für die Märkte Deutschland und die Niederlande tätig. Das Marktforschungsunternehmen der WPP Group bestellte Georg nun zur Chief Operating Officer (COO) Europe. Sie tritt diese Funktion im kommenden August an und gehört dann auch dem europäischen Management-Board des Unternehmens an. Als COO wird Georg aus dem Frankfurter Büro von Millward Brown die Datenstrategie und Marktforschungsdienstleistungen in der Region Europa weiterentwickeln und eng mit den strategischen Partnern sowie Softwareanbietern zusammenarbeiten.

Georg kam in das Marktforschungsunternehmen von DGQ Best Practice, einem deutschen Start-up-Unternehmen für Marktforschungs-, Benchmarking- und Beratungsdienstleistungen im On- und Offline-Bereich. Sie war dessen Geschäftsführerin. Zuvor war sie unter anderem in den Unternehmensberatungen PWC Consulting und Arthur Andersen in verschiedenen Management-Funktionen und unterschiedlichen internationalen Märkten tätig.