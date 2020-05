Markus Lanz moderiert in Zukunft allein

Markus Lanz (44) moderiert die ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?" künftig allein. Die Stelle der Co-Moderatorin werde es nicht mehr geben, teilte das ZDF am Sonntag mit und bestätigte damit einen Bericht der Bild am Sonntag (BamS). Eine Ausnahme wird es jedoch geben: Die frühere Co-Moderatorin von Lanz-Vorgänger Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker (36), wird ihre Wettschuld begleichen und einmalig die Assistenz übernehmen. Dies geschehe in der jetzt anlaufenden Staffel, aber noch nicht zum Auftakt am 5. Oktober in Bremen.