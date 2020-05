MairDumont Media vermarktet Zoover.de

de"Man hätte sich nur gewünscht, dass jedes Hotel in der Welt, solche Menschen anstellen würde, die immer sehr, sehr nett sind." So und mit neun Punkten bewerten Anna und Damian Matysiak das Hotel Neue Post in Salzburg auf Zoover.de. Ab 1. Juli wird das Hotelbewertungsportal von MairDuMont Media vermarktet.