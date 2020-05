Kurier kauft Film.at und Events.at

George Nimeh, für die Leitung von Kurier Online verantwortlich, spricht in diesem Zusammenhang von einer "konsequenten Ausbau unseres digitalen Angebots" und einer Akquisition, die eine Erweiterung des Netzwerkes "um eine signifikante Anzahl an Unique Usern" bringt.



Film.at und Events.at erweitern die "redaktionellen Kompetenzen in den Ressorts Kultur und Chronik" erklärt Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter dazu. Denn Film.at fügt sich in Rudolf Johns Filmkritiken in der Zeitung und in das Event-Format Kurier Romy ein. Und mit der Film.at-App zieht sich dieser Special-Intertest-Bereich von Print über Online in Mobile.



Film.at verzeichnete im Mai 2012 Zugriffe 117.817 Unique Clients, die für 162.444 Visits sorgten. Events.at ist mit 108.212 Visits von 91.681 Unique Clients ausgewiesen.