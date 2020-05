KURIER gewinnt bei jungen Lesern

Ergebnisse außerhalb der Schwankungsbreite brachte die Mediaanalyse etwa für die Oberösterreichischen Nachrichten (–0,7 Prozent) oder das Gratisblatt Heute (+ 0,8 Prozent). Die Tageszeitung Österreich verlor unter der Woche 0,8 Prozent – und am Sonntag sogar 1,5 Prozent. Mediaanalyse-Präsident Helmut Hanusch erklärte bei der Präsentation der Daten, dass die Verlagsleitung von Österreich Zweifel an der Ausweisung angemeldet habe: „ Österreich meint, es ist alles nicht so, wie wir das ausgewiesen haben. Wir werden uns seriös mit der Frage auseinandersetzen und die Daten mit dem Verlag überprüfen.“ Im Vorjahr hatte Österreich seine Ergebnisse bei der Mediaanalyse noch in einer Aussendung bejubelt.