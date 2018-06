KURIER eAbo Plus - per Maus durch die Zeitung

Das aktuelle KURIER eAbo Plus bietet seinen Nutzern das KURIER ePaper, den Zugriff auf das elektronische Archiv des KURIER, die Apps für Smartphones, iPhones, iPads, und Tablets sowie weitere Services von KURIER.at.



Jeweils sieben Tage lang bietet das KURIER ePaper Zugriff auf die Zeitung des Tages in allen Ausgaben und mit allen aktuellen Beilagen der Redaktion - einfach mit einem Mausklick.



Wussten Sie schon, wie viele Regional-Ausgaben KURIER jeden Tag produziert? Zwischen der ersten und der Morgenausgabe für Wien entstehen täglich zwischen fünf und neun regionale Versionen der Tageszeitung. Sie wollten vor dem Abendessen noch das "Ohrwaschl" des kommenden Tages lesen? Oder erst am Sonntag den Spielbericht über das Euro-League-Match von vergangenem Donnerstag? Und die nette Kolumne aus der Freizeit einer Freundin mailen? Aber Sie wollen kein Papier sammeln? Die Lösung ist das KURIER eAbo Plus!



Mit dem KURIER ePaper können Sie einzelne Zeitungsbeiträge als Nur-Text- oder Bild-Version betrachten, ausdrucken, ganze Seiten darstellen, oder weitere Texte einer Seite durchscrollen. Und wenn Sie ein Tablet oder Smartphone besitzen, dann können Sie zusätzlich den KURIER jederzeit auch unterwegs lesen!

Info, Kontakt & Bestellung

Infos zu allen KURIER-Abos, aktuellen Angeboten sowie Bestellung

Telefon: 05 9030-600*

Fax: 05 9030-601

E-Mail: kundenservice@kurier.at

Internet: www.kurierabo.at

* Mo. bis Fr. 6 bis 17 Uhr, Sa., So. und Feiertag 7 bis 12 Uhr