"Krone"-Mann Jeannée behauptet Unwahrheiten

Darum geht es: Am 27. Juli wurde der Anwalt Erich Rebasso in der Wiener Innenstadt von zwei Männern entführt. Am 3. August schrieb die Kronen Zeitung, dass Blut des Anwalts in einem von zwei Russen gemieteten Auto gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt lief die Suche nach dem Opfer auf Hochtouren.

Diese Information galt daher als geheim, weil die Polizei davon ausgehen musste, dass der Anwalt noch am Leben ist. Die Russen wurden erst zwei Wochen später verhaftet, danach wurde die Leiche des Anwalts gefunden.

Wegen der frühen Veröffentlichung der Identität der möglichen Täter am 3. August haben die Wiener Polizei und das

Innenministerium bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft Anzeige gegen einen unbekannten Beamten wegen „Geheimnisverrats“ erstattet. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein Krone-Redakteur befragt.

