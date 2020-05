Kreation, die halbe Miete für den Online-Werbeerfolg

Die Initialzündung zur Wahrnehmung von Werbemittel in der Online-Kampagne kommt also aus der Auffälligkeit, die durch die Kreation hergestellt wird. Die anschließende Betrachtungsdauer, die entsprechendes Rezipienten-Interesse reflektiert und die Basis für weitere Nutzer-Aktivität, Engagement und Werbewirkung ist, ist dann schon zu einem Drittel von den individuellen Informationsbedürfnissen des angesprochenen Konsumenten abhängig. Die Überzeugungskraft der Kreation hat hierfür einen nahezu gleichwertigen Einfluß auf die Werbewirkung.



Aus der vorliegenden Studie geht hervor, dass "qualitativ hochwertige Kreation" die zuvor skizzierte Betrachtungsdauer um das "5,8-fache" steigern. In weiterer Folge bestünde, darauf aufbauend, das Potenzial die Kaufabsichten von Konsumenten um "plus 93 Prozent" zu steigern.