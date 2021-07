Micky Maus ist 85

Micky und die Kunst: Ein Bild von Micky Maus hängt sogar in der renommierten National Gallery of Art in Washington. Der Künstler Roy Lichtenstein (1923-1997) zeigt auf dem Ölgemälde "Look Mickey" aus dem Jahr 1961 Micky Maus und Donald Duck beim Angeln. Mit dem Format 1,22 mal 1,75 Meter passt das Werk in kein Comic-Heft.

Micky statt Mathe: Ihre Vorliebe für Micky Maus brachte eine Lehrerin in Portugal im vergangenen Jahr um ihren Job. Weil sie Schülern der dritten und vierten Klasse täglich statt Mathematik zu unterrichten stundenlang Zeichentrickfilme zeigte, wurde sie vom Dienst suspendiert. Besorgte Eltern sprachen von einer Comic-"Überdosis".

Micky als Islamist: Der christliche ägyptische Politiker Naguib Sawiris verbreitete 2011 über den Kurzmitteilungsdienst Twitter eine Karikatur, die Micky Maus mit langem Bart und dem Gewand der islamistischen Salafisten zeigt. Neben ihm steht Minnie Maus mit schwarzem Gesichtsschleier. Wegen angeblicher Islam-Beleidigung musste sich Sawiris vor Gericht verantworten. Die Justiz wies die Klage zurück. Die Begründung: Dem islamistischen Kläger sei durch die Darstellung der Maus mit Bart kein persönlicher Schaden entstanden.

Micky als ( Un)heiliger: Weil er in einer Moskauer Ausstellung Micky auf Heiligenbildern zeigte, wurde der russische Kunsthistoriker Andrej Jerofejew 2010 wegen "Aufwiegelung zu religiösem Hass" zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm hatten sogar drei Jahre Lagerhaft gedroht, weil er mit seiner Micky Maus laut Gericht "psycho-traumatische Leiden" bei Gläubigen hervorgerufen hatte.

Micky in Nordkorea: Micky Maus ist einer von ganz wenigen US-Amerikanern, der in der kommunistischen Diktatur Nordkorea auf offener Bühne gefeiert wurde. Bei einem Konzert in Pjöngjang zu seinen Ehren ließ der "Oberste Führer" Kim Jong Un 2012 Schauspieler in den Kostümen von Micky Maus und anderen Disney-Helden über die Bühne tanzen. Die Fernsehzuschauer in dem abgeschotteten Land rieben sich verwundert die Augen, und die staatliche Nachrichtenagentur KCNA rühmte Kims "dramatische Wende auf dem Feld der Kunst".