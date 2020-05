In die eidgenössische TV-Krise

Die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG hat in ihrem 94-jährigen Bestehen schon bessere Zeiten erlebt: Die Eidgenossen reiben sich an ihrem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie noch nie. Die kritischen Wortmeldungen reichen von der Forderung einer kompletten Abschaffung bis zur Verkleinerung – sie kommen von einflussreichen Publizisten ebenso wie von Politikern von rechts bis links. Der Anlass wäre eigentlich rein technischer Natur: In der Schweiz soll die Haushaltsabgabe die bisherige Rundfunkgebühr ablösen – ähnliche Pläne wurden in Deutschland bereits umgesetzt und sind auch für Österreich geplant.

Bisher mussten in der Schweiz – wie auch hierzulande – nur jene Haushalte eine Abgabe entrichten, die Fernseher und/oder Radios betrieben. Um der technologischen Verlagerung der Mediennutzung auf Internet und mobile Kanäle Rechnung zu tragen, soll die Abgabe künftig automatisch für alle Haushalte gelten. Dafür sinkt sie von 462 auf 451 Franken pro Jahr (ca. 434 Euro).