"Il Trovatore": Ein Opernreißer mit Topstars

Zu sehen gibt es natürlich auch etwas. Sehr viel Kunst zum Beispiel. Denn Regisseur Alvis Hermanis (er ist auch für das Bühnenbild verantwortlich) hat Verdis geniale Räuberpistole in ein Museum der Marke Kunsthistorisches oder Prado verlegt. Unter unzähligen Meisterwerken von Tizian über Botticelli, Raffaello bis Leonardo träumen sich hier die Protagonisten in Verdis Oper hinein. Kunstliebhaber dürfen sich also zusätzlich über einen Gratis-Museumsbesuch freuen; Kunstkenner wiederum werden auch ihren Spaß an der Zuordnung der Reproduktionen haben.

In Szene gesetzt wird dieser ORF-Opernabend (eine Koproduktion mit ZDF, ARTE und UNITEL Classica) von ORF-Bildregisseurin Agnes Méth. Durch den Abend führen Barbara Rett und Peter Schneeberger. Ein Dacapo dieser Aufführung gibt es am Sonntag (17. August) ab 20.15 Uhr auf ORF III.

Und wer beides verpassen sollte, kann sich mit dem Gedanken trösten, dass auch eine DVD dieses " Trovatore" produziert wird.