Grimme-Preis: Tukur-"Tatort" wird ausgezeichnet

Es ist das Jahr der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten - zumindest was den Grimme-Preis anbelangt. Gleich neun davon gehen an die ARD und ihre dritten Programme, die restlichen drei an das ZDF. Das Privatfernsehen und der ORF schauen in diesem Jahr in die Röhre. Verliehen wird der Preis am 27. März.

In der Kategorie Fiktion wird der künstlerische, leichenreiche und viel beachtete "Tatort"-Krimi "Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur ausgezeichnet, ebenso wie die Tragikomödie " Bornholmer Straße", das Dama "Männertreu" und "Der Fall Bruckner" sowie die Komödie "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" gekürt. Letztere erhält auch den Publikumspreis.

Die Preise in der Kategorie Unterhaltung gehen an "Mr. Dicks - das erste wirkliche subjektive Gesellschaftsmagazin" und "Die Anstalt" - ebenfalls vom ZDF produziert. Weitere Preise heimst der ZDF auch in der Kategorie Information und Kultur ein: Zum einen für die Dokumentation "Wir waren Rebellen - Krieg und Frieden im Südsudan" und zum anderen für "Die Kinder von Aleppo". "Camp 14 – Total Control Zone" ( WDR) darf sich genauso über einen Grimme-Preis freuen, wie "Nach Wriezen" ( rbb) und "Akte D" ( WDR).

Den Sonderpreis Kultur des Landes NRW für Kinderfernsehen erhält die Episode "10 Wochen Sommer" aus der Reihe "Ab 18". Ebenfalls mit einem Sonderpreis geehrt werden die die Korrespondeten Ina Ruck ( Russland) vom WDR und Dietmar Ossenberg ( Nahost) vom ZDF.