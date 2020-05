GEMI Austria mit Prospekten und Mailings

Dieser Kontext schlägt sich auch in den nicht-elektronischen Media-Gattungen in diesem Monat nieder. Die Außenwerbung gewinnt fünf Punkte und erhöht sein Wert-Niveau auf 258 Punkte. Print und Kino bewegen sich um jeweils vier Punkte auf 251 und 126 Punkt weiter. Und auch für die Gelben Seiten geht sich in der heißen Vorwahl-Phase ein Punkt Gewinn und das Erreichen von 301 Index-Punkte aus, was weiterhin Höchststand ist.



Ab September 2013 ist in der vorliegenden Werbedruck-Indexierung klassisches Direktmarkting mit ausgewiesen. Prospekte, Endkonsumenten-Mailings und Zeitungsbeilagen kommen auf 122 Punkte. Dieses Kommunikationsmarkt-Segment fließt jedoch nicht in die Gesamtmarkt-Indexierung ein.



Neu und anschaulich sind ab sofort auch die Veränderungen der Indizes des aktuellen Monats zum direkten Vergleichsmonat des Vormonates ausgewiesen. TV gewann beispielsweise 27 "Druckpunkte" und Online 21 Druckpunkte dazu.