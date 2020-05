Ein Abend zu Ehren des Filmkünstlers

Als im Jahr 1960 „La dolce vita“ („Das süße Leben“) in die italienischen Kinos kam – voller Exzesse, ungenierter Freizügigkeit und Überzeichnungen –, war das ein Skandal, dem viele andere folgten. In seinen Filmen schuf Fellini barocke Bilderbögen und magische Traumsequenzen, die beim Zuschauer noch lange nachhallen. Fellini wurde mit dem Goldenen Ehrenlöwen in Venedig und Europas Filmpreis für das Lebenswerk bedacht. Den Ehren-Oscar bekam Fellini wenige Monate vor seinem Tod aus der Hand von Marcello Mastroianni, mit dem er sechs Filme drehte und der für ihn ein filmisches Alter Ego war. Auch Fellinis Frau Giulietta Masina – die beiden waren von 1943 bis zu seinem Tod 1993 verheiratet – feierte ihre größten Erfolge mit Rollen in Filmen ihres Ehemannes, so als Gelsomina in „ La Strada – Das Lied der Straße“, in „Die Nächte der Cabiria“, „Julia und die Geister“ und neben Marcello Mastroianni als alternde Tänzerin nach dem Vorbild Ginger Rogers in „ Ginger und Fred“.

Arte zeigt um 20.15 Uhr „ La Strada“ mit Giulietta Masina und Anthony Quinn als „Zampanó“, danach (22.00 Uhr) folgt „La dolce vita“ mit Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Anita Ekberg und, in seiner ersten (winzigen) Rolle, Adriano Celentano.