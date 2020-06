Preise für Zeitungsdesign des KURIER

Zum Abschluss des European Newspaper Congress fand am Dienstag die Verleihung der „ European Newspaper Awards“ statt: Der KURIER wurde mit acht Preisen ausgezeichnet – und ist damit nach 2012 und 2013 wieder das heimische tagesaktuelle Medium mit den meisten Awards. Insgesamt gingen heuer 38 Auszeichnungen nach Österreich.

Der KURIER erhielt u. a. zwei Preise für die Titelseite (vgl. „Jagdgesellschaft“, einen in der Kategorie „Inside Pages With Ads“ (vgl. „Der Beweis: Wie Wrabetz General wurde“) und einen in der Kategorie „Illustration“ (vgl. „Entgrenzte Arbeitswelt“).