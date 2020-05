Eugen Freund: Polit-Quereinsteiger des Jahres

Grundsätzlich finden wir das ja alle wünschenswert: den Quereinstieg in die Politik – als Gegenmedizin zur Verkrustung der Laufbahnen, den mühseligen und kompromissgesättigten Aufstieg vom Ortsverein in die hinteren Reihen des Nationalrates. Und bei dieser Einschätzung sollte es auch angesichts des „Phänomens Eugen Freund“ unbedingt bleiben. Überspringen kann die Wege dieser Ochsentour am leichtesten, wer selbst berufsbedingt – wie die Politik – öffentlich agiert, also systembedingt Journalistinnen und Journalisten. Zwar hat sich seit Jahrzehnten eingebürgert, von einer Symbiose von Politik und Journalismus zu sprechen; damit wurde beschrieben, dass diese Welten aufeinander angewiesen, aber nicht, dass sie ununterscheidbar ineinander aufgehen. Im Gegenteil: es macht beider Professionalität aus, sich wechselseitig zu beobachten, in Dienst zu nehmen und einen grundsätzlich misstrauischen Umgang zu pflegen.

Mit ihrem über Jahre erworbenen journalistischen Erfahrungsschatz ist diese Berufsgruppe wie keine andere attraktiv für die Parteien; deshalb konnte Armin Wolf 2005 in seiner Pionierstudie „Image-Politik. Prominente Quereinsteiger als Testimonials der Politik“ so viele Kolleginnen und Kollegen als „Untersuchungsmaterial“ auffinden. Dabei kommen einem auch andere Fälle ins Gedächtnis: Beispielshalber Rudolf Augstein, der vor Jahrzehnten den Hochsitz seiner SpiegelRedaktion herabstieg, um für die FDP in den Niederungen der Politik mitzumischen; über die Liste bekam er tatsächlich in den Bundestag – um den Hintersitz, auf dem er dort Platz nehmen musste, nach einigen Wochen mit Entsetzen zu verlassen um wieder auf die Höhen seines Medienthrones zurückzukehren.

Diese Episode lehrt, was Eugen Freund nun leidvoll erleben muss: Das Fernsehen als politisches Leitmedium und der glamouröse Newsroom als tägliche Bühne, die regelmäßigen Streicheleinheiten eines überwiegend dankbaren Publikums, lassen die dort Agierenden das alles als einen eigenen Planeten erleben, den Küniglberg – welch ein symbolischer Name für einen solchen Ort. Wer ihn verlässt, um in der politischen Ebene des Ersten (Bezirks) zu arbeiten, muss wohl doch eine Menge lernen: Politik statt Journalismus. Auf einen Kollegenbonus sollte er/sie nicht hoffen. Und das ist gut so.

Wolfgang Langenbucher ist Kommunikationswissenschaftler.