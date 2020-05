"DSDS": Neue Gesichter, aber weniger Folgen

Es lief zuletzt nicht mehr ganz rund im Reich Dieter Bohlens: Die Quoten von „ Deutschland sucht den Superstar“ (20.15 Uhr, RTL) hatten im Vorjahr einen Tiefpunkt erreicht. Im Schnitt sahen in Deutschland nur mehr 4,11 Millionen Zuseher (in Österreich waren es 190.000) zu – und das passierte ausgerechnet in der Jubiläumsstaffel des viel diskutierten Casting-Spekaktels.

An der Sendung wurde daher kräftig gefeilt. Zunächst einmal setzte RTL den Sparstift an: Statt 23 Folgen gibt es heuer nur 19; aus neun Liveshows wurden sechs. Sonst wird die Sendung aber aufgepeppt, etwa mit einer neuen Jury. Neben Bohlen thronen nun die Musiker Mieze Katz, Prince Kay One und Marianne Rosenberg am „DSDS“-Jurytisch.

Die vielkritisierte systematische Erniedrigung von Kandidaten hat diese zwar noch nie davon abgehalten, vor die Kameras zu treten, sie wird diesmal aber entschärft. Die Bewerber dürfen jetzt einen Juror als eine Art Schutzpatron aussuchen, der bei einer Pattsituation die Stimme für sie erhebt.

Wiewohl das Seher-Interesse für „ DSDS“ rückläufig ist, haben die Sendungsmacher immer noch keine Sorgen mit potenziellen Kandidaten: Für die 11. Staffel bewarben sich rund 35.000 Kandidaten. 33 von ihnen nahm RTL mit zum Ausleseprozess in tropischer Sonne nach Kuba. Das kann das Publikum in Ausschnitten sehen, die letzten zehn von ihnen werden in die sechs Liveshows ab 29. März geschickt.