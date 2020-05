Donau Versicherung redet Mundart

at"Des isch grad greacht!" oder "A so a Freid, na gaunz aus!" spricht die Donau Versicherung Menschen in Tirol und in Oberösterreich an. Das Finanzdienstleistungsunternehmen spricht auch in allen weiteren österreichischen Bundesländern Menschen in ihrem Dialekt an. Diese sprachliche Inszenierung von Produktbotschaften gehört zum neuen Werbe-Auftritt des Unternehmens. Dafür verantwortlich ist pjure isobar.