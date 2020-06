Die Körpersprache im TV-Sommergespräch

Die Daten

Walter Samuel Bartussek wurde 1950 in Graz geboren und hat zwei Töchter.



Ausbildung und Laufbahn

Studium der biomedizinischen Elektrotechnik, Pantomimestudium, Postgraduate-Stipendium und Studium am Mime Centre in London. Soloprogramme, Trainer in Europa, Südamerika, USA, Lehraufträge an den Unis Graz und Wien, Professor am Bruckner Konservatorium in Linz.



Trainingsschwerpunkte

Internationale Tätigkeit als Trainer für " Körpersprache und nonverbale Kommunikation". Spezialist für die MimoSonanz-Methode (Problem- u. Lösungsdarstellung durch Körperausdruck) und Sexualität (Körperbewusstsein in der Partnerschaft). www.bartussek.info