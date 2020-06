Die Entstehung einer Oper: Carreras’ "El Juez" im TV

Schon lange habe ich den Wunsch, wieder mit einer Oper auf die Bühne zurückzukehren": Startenor José Carreras bekennt vor der Kamera, dass ihn der stimmliche Ruhestand nicht ausfüllt. Komponist Christian Kolonovits sollte Abhilfe schaffen und schrieb ihm ein Stück auf den Leib: " El Juez" (Der Richter) erfuhr im Frühjahr 2014 in Bilbao seine Uraufführung, bevor es bei den Festspielen in Erl Premiere feierte. Der Film "Eine Oper für José Carreras" (18.05 Uhr, ServusTV) zeigt die Entstehung des Werks. Die Filmemacher begleiteten Kolonovits vom Komponieren bis zur Uraufführung mit der Kamera. Zuerst ist die künstlerische Kondition gefragt: "Man setzt sich ans Klavier und hat am Anfang nur einen Bleistift, einen Radiergummi und einen Spitzer, mehr ist es nicht", schildert Kolonovits an einer Stelle und bekennt seine Einsamkeit.