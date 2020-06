Der RTL-Bachelor: Dabei sein ist schon fast alles

Handgreiflichkeiten im Fernsehen und keiner regt sich auf: Das muss der Bachelor sein. In der RTL-Flirtshow sucht diesmal der 28-jährige Oliver Sanne seine Traumfrau aus einem Reigen williger Bewerberinnen aus. Anfassen ist nicht nur erlaubt, er fordert das regelrecht ein. Im Finale, das heute, Mittwoch, hat er noch die Auswahl zwischen zwei Kandidatinnen, in die sich der "Fitnessökonom" beide verliebt haben will. Wer die Rose bekommt und damit den Bachelor erobert haben wird, steht im heutigen Finale um 20.15 Uhr auf RTL fest.

Im Rennen sind noch Liz aus Eberswalde und Carolin aus Münster. Intimitäten suchte der fesche Junggeselle bei beiden erfolgreich, was nicht nur die Zuschauer mit hochgezogenen Augenbrauen verfolgten. Auch Kandidatin Liz gibt zu, dass ihr das Teilen ihres Traummannes mit der Konkurrentin alles andere als Spaß macht. "Irgendwie verspüre ich da einem Hass ihm gegenüber", erklärte sie grantig.