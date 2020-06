Der Filmschatz, der in Wien im Karton vergessen wurde

Jahrzehntelang schlummerten die Filmrollen in einem Pappkarton in einer Wiener Wohnung: Der bis dato unbekannte Kurzfilm des Komikers Heinz Erhardt "Geld sofort" feiert am Dienstag (22.00 Uhr) seine Premiere im NDR. Der Sender widmet dem 1979 verstorbenen Schauspieler einen ganzen Themenabend. Nach der Filmpremiere gibt es die Dokumentation "Geld sofort – die Geschichte zum Film" (22.35 Uhr),

Die 35 Minuten lange Komödie war erst vor Kurzem in einem Wiener Nachlass entdeckt worden, selbst Heinz-Erhardt-Experten wussten nichts über die Existenz des Films. Möglicherweise sei der Film Anfang der 1960er-Jahre entstanden, so der NDR.

Erhardt spielt darin einen jungen Mann, der heiraten will und einen Kredit für einen Fernseher und einen Kühlschrank braucht. Dabei gerät er in die Fänge des betrügerischen Finanz-"Experten" Direktor Ehrlich, gespielt vom niederösterreichischen Schauspieler Oskar Sima. Regie führte Johann Alexander Hübler-Kahla. Die Romanvorlage "Eine kleine Geschichte aus einer großen Stadt" stammt von Gabriel D’Hervilliez. Auch die Enkeltochter von Heinz Erhardt, Nicola Tyszkiewicz, die den Nachlass ihres Großvaters verwaltet, kannte das Werk bisher nicht.