David Alaba präsentiert Puls 4

Rose Alaba machte ihren Weg durch das Casting-Format Popstars Mission Österreich. Obute repräsentiert wiederum Austria's next Topmodel.



Das Sujet mit den drei "neuen Österreichern", die auch die Zielgruppe von Puls 4 repräsentiert, wird ab Anfang Juli in Print-Medien, Online und in der Außenwerbung zu sehen sein. Darüber treten sie in On-Air-Promotions auf. David Alaba spielt darüber hinaus eine zentrale Rolle als Markenbotschafter von Puls 4. Der Sender muss die erste Champions-League-Saison vorbereiten und hat aller Voraussicht nach einen erheblichen Leistungsdruck auf Reichweiten- und Quoten-Ebene.



Mitte Juli beginnen die Qualifikationsrunde zur Champions-League-Saison 2012/13.