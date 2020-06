Das WM-Fieber im Fernsehen

Brasilien

Der, der laut SportchefPeter Trost für die Rechte "deutlich unter 15 Millionen, – mit Betonung auf ,deutlich‘" ausgegeben hat, präsentierte am Mittwoch seinen Fahrplan: Der Öffentlich-Rechtliche erwarb die Rechte für alle Spiele und wird diese auch ausstrahlen. Täglich ab 16.00 Uhr startet der Fußball-Marathon, bei dem in einem 1000 Quadratmeter großen Studio am Küniglberg die Fäden zusammenlaufen. Dort sitzen Redaktion, Grafiker, Experten und Moderatoren, um die Ereignisse inaufzubereiten und zu analysieren. Im WM-Land selbst werden lautrund 20 Journalisten tätig sein, "mehr als in den Jahren zuvor", betonte Sportchefauf Nachfrage.

Eine der wohl meistdiskutierten Neuerungen wird ein dreidimensionales Analysetool sein, in dem die Moderatoren und Experten sich ins virtuelle Spielfeld einblenden können. Begleitet wird der Mega-Event aber auch von kritischen Dokus zum Thema Brasilien und Billigherstellung von Sportartikeln, die auf ORFIII zu sehen sein werden. Nachtspiele werden in der Früh zusammengefasst oder wiederholt werden, sagte Trost. Bereits ab 6.00 Uhr Früh wird es im Fernsehen erste Zusammenfassungen des Geschehens in der Nacht geben.