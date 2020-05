Christoph Waltz als „Djesus“ und als Papst

Ob der Österreicher Christoph Waltz seinen zweiten Oscar bekommt, zeigt sich kommenden Sonntag. Eine der höchsten Ehren des US-Fernsehens hat Waltz aber bereits am Samstag erlebt: Er war der erste deutschsprachige Moderator bei „Saturday Night Live“, einer Comedy-Institution der Samstagabendunterhaltung. „Ich wollte das schon so lange machen“, erzählte Waltz zur Einleitung. „Aber sie haben immer gesagt: Warum du? Du bist ein ernsthafter deutscher Schauspieler. Du hast keinen Sinn für Humor. Aber ich bin Österreicher, und die haben Humor. Die Deutschen? Nicht so viel“, ätzte Waltz, der danach selbstironisch mit Klischees spielte und seine erfolgreichen Auftritte in Quentin-Tarantino-Filmen parodierte.