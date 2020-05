Ein entfesselter Tarantino

Nächtens im tiefen, tiefen Wilden Westen. Die Ku-Klux-Klan Leute sind auf der Jagd. Eine bedrohliche Meute zu Pferd mit weißen Säcken über dem Kopf und Waffen im Halfter. Sie halten an, zum Schießen bereit, als einer einer von ihnen plötzlich laut zu nörgeln beginnt.

„Ich sehe nichts“.

Wer denn die Augenlöcher so schlecht ausgeschnitten habe?, stimmt ein anderer ein. Wie man denn da reiten solle oder schießen?, schwillt der Chor der Kapuzenkritiker minutenlang an.

Ja, ja, so komisch kann der Ku-Klux-Klan wohl nur bei Quentin Tarantino sein. Dieser filmische Entfesselungskünstler und Pop-Filmemacher schießt in seinem Western „ Django Unchained“ wieder grandios übers Ziel und trifft dabei präziser (als etwa in „Inglourious Basterds“) die wunden Punkte eines rassistischen Gesellschaftsystems. Bereits zum zweiten Mal stülpt Tarantino sein Filmuniversum also einem historischen Thema über. Doch es bleibt diesmal nicht bei der kessen Nummernrevue, es wird zum Entwicklungsroman. War es zuletzt noch die Nazi-Elite, die er im Kino spektakulär in die Luft sprengte, so wird diesmal der Horror der Sklaverei (zwei Jahre vor dem Bürgerkrieg) thematisiert, mit einer Pferde-Oper kombiniert und mit Richard Wagner und Hip-Hop orchestriert.

Ein schwarzer Sklave darf die weißen Ketten sprengen und gar zum Siegfried aufsteigen. Und wie immer bei Tarantino ist das auch ein gerissenes Spiel von Film mit Filmen. „ Django Unchained“ bezieht sich vor allem auf Sergio Corbuccis Italowestern wie „Leichen pflastern seinen Weg“ oder „ Django“ mit Franco Nero, der hier auch einen Kurzauftritt hat.

In Christoph Waltz aber hat Tarantino seinen idealen Schauspieler gefunden. Waltz spricht Tarantinisch wie kein anderer: Zwar zieht er dieselbe Nummer ab wie in „Inglourious Basterds.“ Aber was soll’s. Er macht die Nummer gut. Er ist stets höflich und gut gelaunt, wenn er nicht gerade höflich und gut gelaunt mordet. Waltz’ Mischung aus eleganter Süffisanz und theatralischer Exzentrik, wie er Worte spreizt und moduliert, passt in das Tarantino-Universum wie kaum was anderes. Alleine, wenn er „Frrritz“ intoniert – so heißt sein Pferd – könnte man stundenlang hören.