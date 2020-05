Brückenkopf Dubai

Sie ist Leadagentur von BMW, Mini und Rolls Royce in der Region. Und sie wird neben dem gesamten digitalen Leistungsportfolio auch wie bisher klassische und Below-the-Line-Kommunikation anbieten die nun zusätzlich durch durch das gesamte Serviceplan-Leistungsspektrum gestärkt wird. Serviceplan-CEO Florian Haller setzt damit den strategischen Weg, wachsendes Onlinegeschäft in vielversprechenden Märkten zu erschließen, fort. "Die Digitalisierung ist in vollem Gang, so dass wir erwarten können, dass das Internet auch im Mittleren Osten in absehbarer Zukunft die Funktion des Leadmediums übernehmen wird."