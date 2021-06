Bluesource realisiert CRIF-App

Die Auskunftei verwendet die App im Rahmen von Präsentationen und im Produkte-Verkauf. Die derzeit eingesetzte Version dreht sich um ID-Verifikation und die digitale Übermittlung amtlicher Lichtbild-Ausweise sowie die Funktionsweise dieser Übermittlung in Kombination mit Klärung von Adressdaten und individuellen Bonitätsinformationen. Hier liegen die von Bluesource zu bewältigenden technischen Herausforderungen in der Umsetzung der Smartphone-App.



Die weiteren Umsetzungsschritten drehen sich um eine Tablet-App, den Ausbau der App um weitere Services. Eines davon nennt sich FaceLink. Hierin wird biometrische Authentifizierung mittels Foto realisiert.



Bei Bluesource fällt dieses Service in die Kategorie Enterprise-Demo-App, die im Geschäftskunden-Markt eingesetzt wird, um Produkte und ihren Nutzen zu veranschaulichen.