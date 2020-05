BBC gibt sich in Zeiten der Krise einen neuen Look

Zuletzt war die BBC eher mit negativen Schlagzeilen vertreten (man denke nur an Moderator Jimmy Savile, der jahrelang junge Frauen belästigte). Nun gibt es wieder einmal Positives zu vermelden: Der britische Nachrichtensender – stets Inbegriff seriöser und unvoreingenommener Information – verpasst sich ab Montag, 14.01., einen neuen Look. Die Studios im Broadcasting House in der Londoner Innenstadt wurden umgebaut, sollen nun frischer und moderner wirken. Frischen Wind erhält der Sender auch durch neue Formate und Moderatoren. Außerdem wird das internationale Reporter- und Journalistennetzwerk maßgeblich ausgeweitet.

Die Studios in London, in denen rund 6000 Menschen arbeiten, sind jetzt mit der neuesten HD-Technologie und Virtual Reality ausgestattet, was Spezialeffekte und besonders gute Bilder ermöglicht. Für Jim Egan, den Chef von BBC Global News Ltd., stellt der Relaunch „die weitestreichende Veränderung seit mindestens zehn Jahren“ dar. „Wir haben das Ziel, als weltbester Nachrichtensender wahrgenommen zu werden und planen eine Reihe von Investitionen in diesem Jahr, um diesem Ziel nahezukommen.“