Banken-Buzz

atÜber die Beliebtheit von Banken läßt sich stundenlang streiten. Über deren Notwendigkeit eher nicht. Oder zweifeln vernünftige Menschen an der Notwendigkeit von Strom? Oder von Wasser? Banken polarisieren. Und liefern Gesprächsstoff. Nicht nur die Hypo Alpe Adria. Der Branchenverband IAB Austria hat, unterstützt von BuzzValue, eruiert, wie österreichische Banken in der Konsumenten-Echokammer Social Media agieren und dort ihre Ohren auf den Markt legen, um über ihre Kunden und über sich selbst Hilfreiches zu erfahren. Der Verband kommt zu dem motivierenden Schluß: Es gäbe schon noch mehr zu hören, besser hinzuhören und besser zu interagieren. Und so steht es derzeit um das Buzz-Banking: