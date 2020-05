APA launcht Regiosports.at

Die APA liefert über die Plattform Wettkampfdaten, Turnier-Ergebnisse, Spielstände, Ranglisten, etc., die in weiterer Folge in lokale und Lokal-Berichterstattung einfließen. Damit sollen Veranstaltungen aus dem Breiten-, dem Amateur- und dem Nachwuchssport abgedeckt werden.



Gespeist wird Regiosports.at aus rund 600 Ligen und etwa 3.000 Wettkämpfen. Die APA bereitet diesen Informationsfluß auf und veredelt das Material für deren Einsatz in TV- und Screen-Formaten, Online-Medien, Apps und Printmedien. Auf diesen Weise fließen die Daten wieder zu den Verbänden und deren eigener Medien zurück.



Regiosports.at wird vom Bundesministerium für Sport und der Bundes-Sportorganisation unterstützt.