Andreas Gabalier: Der Steirer, der die Bühnen erobert

Am Anfang des Sommerlochs stand Andreas Gabalier: Mit seiner absichtlich falsch vorgetragenen Hymne beim Formel 1 Grand Prix im Juni in Spielberg trat der Mann in der Lederhose wie beiläufig eine Debatte über den Status Quo des Geschlechterverhältnisses los, die sich gewaschen hatte. Binnen-I und Töchter in der Hymne waren im Luftraum des Stammtisches plötzlich schlechter angeschrieben als grenznahe Atomkraftwerke. Gabalier bewies Medien und Politik eindrucksvoll seine öffentliche Schwungmasse.

Geschmack konnte man dem Sänger damit nicht nachsagen. Eher schon: Den Geschmack der Massen zu bedienen. Die dürsten offenbar gerade nach einer großen Portion guter, alter Zeit. Und Gabalier liefert. Dass er dabei die Frauenbewegung zurück an den Herd schickt: Kein Problem für die "Madln", die ihm zujubeln.

Dass er sich ästhetisch mit fragwürdigen Einsprengseln verstolpert? Man werde doch noch Patriot sein dürfen! Die deutsche taz bezeichnete ihn dafür jüngst als "nationalsexuell". Was in solchen Betrachtungen selten fehlt: Der Verweis auf auf das Albumcover seiner CD "Volks-Rock’n’Roller". Manche Medien und Gabalier-Kritiker orten in der Körperhaltung der darauf abgebildeten Silhouette des Musikers gar die Umrisse eines Hakenkreuzes. Für Gabalier eine empörende " Rufschädigung". Angesichts seiner Popularität möchte man ihm da auch lieber vertrauen.

Einerlei: Es wäre zu kurz gegriffen, den Steirer nur als populistischen Vulgärkünstler aus der Provinz abzutun, denn der Mann mit der Fünfziger-Jahre-Rock’n’ Roll-Frisur ist nichts weniger als der wichtigste Fernseh-Export Österreichs.

Den Durchbruch in Deutschland hatte er mit der erfolgreichen wie innovativen Vox-Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert". Gabalier zeigte sich dabei auf Augenhöhe mit Branchengrößen wie Sarah Connor und Xavier Naidoo. Danach tourte er in Deutschland durch ausverkaufte Hallen.