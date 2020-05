Agenturen fliegen Adebar nach

Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Burgenland ermittelt in zwölf Kategorien die jeweils Besten und stattet sie mit dem Siegl (sic!) Werbebotschafter aus.



Die Neuauflage dieses Kreativ-Wettbewerbs kommt ohne der Punzierung Erster, erster Verlierer, zweiter Verlierer, Verlierer also der obligaten Wettbewerbsreihung aus. Die Arbeiten der einreichenden Agenturen erhalten Punkte. Nach Überschreiten einer definierten Punktezahl gelten alle dieses Niveau überschreitenden Kommunikationslösungen als ausgezeichnet. Darüber hinaus wird per Online-Voting ein "Publikumsliebling" gewählt.



Die solcherart Ausgezeichneten kommen in die Erstausgabe des "Buchs der Werbebotschafter" und firmieren bis zum nächsten Adebar im Jahr 2014 als "Werbebotschafter".



Die Einreichphase läuft und endet am 13. August 2012.



atmedia.at