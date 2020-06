3sat: "Ein Gegenentwurf zur Quotenjagd"

Grüß Gott! Grüezi! Hallo bei 3sat", hieß es am 1. Dezember 1984. ORF-Moderatorin Vera Russwurm und ihre Kollegen von SRG und ZDF begrüßten als Vertreter des Gemeinschaftsprogramm erstmals die Zuseher – damals konnten das nur 8000 Haushalte via Satellit verfolgen.

Heute sind es beinahe 42 Millionen, die 3sat empfangen können. Und nicht wenige schalten tatsächlich ein. Gerade in Österreich. Was ORF-3sat-Koordinator Reinhard Scolik stolz macht: "Der Publikumszuspruch ist ungebremst, auch neue Kulturkanäle wie ORF III haben nur gezeigt, dass mehr Publikum an anspruchsvollen Inhalten interessiert ist, geschadet haben sie dem Erfolg von 3sat nicht." In Österreich kommt man auf einen Marktanteil von 1,7 Prozent, was über dem der Nachbarländer liegt.