ATB Spielberg: Gewerkschaft will auf die Barrikaden steigen

Sanierungsplan. Das Landesgericht Leoben hat der Wiener ATB AG den Zuschlag für den Maschinenpark der ATB GmbH im steirischen Spielberg erteilt. Damit kann die chinesische Wolong-Gruppe, die Eigentümerin, nun ihre Pläne umsetzen, die Produktion in Spielberg einstellen und die Maschinen auf andere Standorte außerhalb Österreichs verteilen. Rund 265 der 360 Arbeitsplätze sind von der Produktionsverlagerung betroffen. Die Wolong-Gruppe kauft aber nicht nur die Maschinen, sondern sie finanziert und garantiert laut Franz Blantz vom Gläubigerschutzverband AKV einen Sanierungsplan mit 30 Prozent Quote. Insgesamt müssen die Chinesen dafür rund 10,5 Millionen Euro in die Hand nehmen. Weniger als die Hälfte davon entfällt auf den Kauf des Maschinenparks.

Die Gewerkschaft Proge und die Arbeiterkammer wollen aber die Zuschlagserteilung rechtlich bekämpfen.

„Wir werden einen Rekurs beim Oberlandesgericht Graz dagegen einlegen und hoffen, dass das Gericht eine aufschiebende Wirkung anordnet, damit die Maschinen erhalten bleiben und wir Luft bis September/Oktober bekommen“, sagt Proge-Gewerkschafter Hubert Holzapfel zum KURIER. „Wir werden alle 265 Kündigungen, die beim AMS angemeldet sind, beim Arbeits- und Sozialgericht anfechten.“ Fakt ist: Die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer setzen nach wie vor auf einen deutschen Finanzinvestor, der sein Interesse an einer ATB-Übernahme angemeldet hat. „Es ist aber schwer, ein Angebot zu legen, wenn du keinen Einblick in das Zahlenwerk bekommst“, sagt Holzapfel zum KURIER.