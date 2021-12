Asfinag steigert 2021 Mauterlöse wegen starkem LKW-Verkehr

Auch im kommenden Jahr dürfte das LKW-Verkehrsaufkommen weiter zulegen. Die Asfinag rechnet mit einem Plus von rund einem Prozent. Beim Pkw-Verkehr würden dagegen viele Urlaubsfahrten wegfallen, dementsprechend werde es hier einen deutlichen Rückgang geben.

1,1 Milliarden Euro investiert

Heuer wurden 1,1 Mrd. Euro in Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen investiert. In den kommenden sechs Jahren wolle die Asfinag mehr als 4 Mrd. Euro in Sanierung und 3 Mrd. in den Neubau von Straßen stecken. An die Republik Österreich sollen laut Fiala 200 Mio. Euro Dividende ausgeschüttet werden.

Lobautunnel nicht abgehakt

Zum Thema Lobautunnel sagte Fiala im Mittagsjournal, dass das Projekt "nicht endgültig tot" sei. Das Projekt sei im Bauprogramm der Asfinag unverändert enthalten, "allerdings derzeit nicht ausgepreist mit einer konkreten Bauaktivität", so Fiala.