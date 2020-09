Aschbacher: "Nicht das Ziel, Unternehmen künstlich am Leben zu erhalten"

Die türkise Arbeitsministerin Christine Aschbacher erwartet im Herbst und Winter wieder steigende Zahlen bei der Corona-Kurzarbeit. Seit dem Höhepunkt im Mai mit 1,35 Millionen Personen in Kurzarbeit sind die Zahlen kontinuierlich gesunken, auf zuletzt knapp 300.000.

Wie sich die Zahlen in den nächsten Monaten entwickeln, wird stark von der Corona-Pandemie abhängen. "Unser Ziel ist es, so gut wie möglich durch den Winter zu kommen. Wir werden alles unternehmen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern", so Aschbacher.